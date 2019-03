Bei einer Großkontrolle der Berliner Polizei und des Bezirksamtes sind in Neukölln 13 Autofahrer ohne Führerschein erwischt worden. Insgesamt überprüften die Beamten 171 Autos, 23 Motorräder sowie zahlreiche Gaststätten.

Bei der Kontrolle am Freitag ging es "um Drogen und Alkohol am Steuer, die Verkehrssicherheit der Wagen sowie Verstöße gegen die Gewerbeordnung in den Lokalen", sagte ein Sprecher am Samstag. Insgesamt waren 140 Einsatzkräfte bis Mitternacht im Einsatz.

Wie die Polizei mitteilte, sind neben den 13 Autofahrern ohne Führerschein weitere 101 Fälle von Ordnungswidrigkeiten notiert worden. Zahlreiche Wagen hatten technische Mängel, 18 Fahrzeuge keine Haftpflichtversicherung, drei mussten entstempelt werden. Ein Auto und ein Motorrad wurden sichergestellt. "Ein Lokal musste aus gewerberechtlichen

Gründen geschlossen werden", sagte der Polizeisprecher.