Am Wochenende fliegen wieder die Kamelle und die Narren sind an der Macht. Auch jenseits der Karnevalshochburgen haben Karnevalisten viele Festsäle in der Hand. Ein Besuch in der Uckermark, wo es in manchem Dorf in diesen Tagen richtig zur Sache geht. Von Katja Geulen

Der Karneval hat eigene Gesetze und der Zeremonienmeister sagt sie an. In der Gemeinde Brüssow in der Uckermark klingt das zum Beispiel so: "Paragraph Eins: du sollst immer fröhlich sein und dich deines Lebens freun." Anke Furkert und Jana Trester proben lachend nochmal ihren Sketch über zwei tratschende Freundinnen. Die beiden Ende-Dreißig-Jährigen kamen erst vor ein paar Jahren in den Verein, nachdem beide – gemeinsam mit ihren Männern – je einmal Prinzenpaar waren. Mit dem Beitritt der beiden hat sich in den vergangenen Jahren der Brüssower Karnevalsklub (BKK) ein wenig verjüngt.

Warum es sie in den Karnevalsverein zog? "Es macht Spaß, die Leute aus dem Ort mal anders zu sehen, manchen hätte man gar nicht zugetraut, dass die so lustig sind", erzählt Anke. Jana trainiert jetzt auch die Funkenmariechen - mit ihrer ganzen Erfahrung, denn als Kind war sie selbst mal eins. Ronny Bahr kam auch als Ex-Prinz zum BKK und tanzt seitdem im Männerballett. "Sonst bin ich eher ein Stuhl-Sitzer bei jedem Tanz, aber hier ist das anders, da kann man mal richtig so richtig doof sein, wie man es sonst nicht ist", sagt er und grinst. Seine Frau Caro bringt das Ganze so auf den Punkt: "Man muss sich schon mal zum Löffel machen können, sonst ist das der falsche Verein."