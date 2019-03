Die Internetkriminalität in Brandenburg rückt zunehmend in den Fokus der Ermittler: Auffällig ist, wie stark die Zahl der Ermittlungen pornografischer Straftaten steigt - und dass die Verfahren der zuständigen Staatsanwaltschaft in Cottbus immer länger dauern.

Die Zahl der Ermittlungen wegen pornografischer Straftaten im Internet ist in Brandenburg im vergangenen Jahr stark gestiegen. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Cottbus ermittelte 2018 in knapp 770 Fällen, wie das Justizministerium in Potsdam auf eine Anfrage der CDU-Landtagsfraktion mitteilte.



Damit ist die Zahl der Ermittlungen wegen Straftaten wie etwa der Verbreitung kinderpornografischen Materials, die höchste seit 2013.

Die Gesamtzahl aller Delikte im Internet stieg leicht um 78 auf rund 2.800 Fälle. Dabei geht es unter anderem um Datendelikte, Verletzung von Persönlichkeitsrechten oder Aufforderungen zu Straftaten und um Volksverhetzung.