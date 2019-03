Der Fall der getöteten jungen Frau an einem Bahndamm in Pankow löste im vergangenen Frühsommer über die Berliner Stadtgrenzen hinaus Trauer und Entsetzen aus. Für den mutmaßlichen Täter fordert nun die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft.

Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer 30 Jahre alten Social-Media-Beraterin an einem Bahndamm in Berlin-Pankow hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert. Der 39-jährige Angeklagte habe die Frau getötet, um einen versuchten Raub ihres Handys zu verdecken, begründete die Staatsanwältin am Montag in ihrem Plädoyer vor dem Landgericht.