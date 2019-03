Rollender Supermarkt in Brandenburg

Wenn der Kunde nicht zum Supermarkt kommt, kommt der Supermarkt eben zum Kunden. In abgelegenen Dörfern Brandenburgs ist das ein Segen für Menschen, die nicht mehr beweglich sind. Sven Krüger hat so einen rollenden Supermarkt – sein Geschäft wird schwieriger. Von Susanne Heim

Morgens um halb sieben belädt Sven Krüger seinen Truck mit allem, was zu einem Supermarktsortiment gehört: Brot, frisches Obst und Gemüse, Fleisch, Käse und Milch. Sonderwünsche gibt es auf Bestellung: Kohlen, Futtermittel für Tiere, Kleidung. "Eigentlich haben wir fast alles", sagt Krüger

15 Dörfer wird er an diesem Tag anfahren und etwa 40 Kunden versorgen. 160 Kilometer liegen vor ihm und seinem Lkw - Sven Krüger fährt jeden Tag eine andere Strecke. Bisher habe es sich immer noch einigermaßen gelohnt, sagt er. Mittlerweile sind aber so viele seiner Kunden gestorben, dass es langsam eng wird: "Wenn wir plus minus null machen, dann sind wir schon zufrieden.