Der verfrühte Frühling wird am Montag ziemlich ungemütlich. Tief Bennet bringt Gewitter, Regen und vor allem Sturmböen. Vereinzelt sind Windgeschwindigkeiten von mehr als 100 Kilometern möglich. In Nordrhein-Westfalen gab es bereits einen Todesfall.

Es wird windig in Berlin und Brandenburg: Sturmtief Bennet fegt am Dienstag mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 100 Kilometern pro Stunde über die Region. Vereinzelt können auch deutlich stärkere Winde möglich sein, sagte eine Sprecherin des Wetterdienstes Meteo Group auf Anfrage von rbb|24.

In der Prignitz und im Havelland waren am Montagmittag bereits starke Sturmböen möglich, in Nauen wurden laut Meteo Group bereits 100 Kilometer pro Stunde gemessen. Vereinzelt kann es schlagartig zu starken Regenfällen kommen. Aufgrund des starken Windes sei aber nicht zu erwarten, dass es wirklich zu Starkregenfällen kommen werde. "Die Regenwolken sind dazu heute einfach zu schnell unterwegs", hieß es.