Zahlen des Robert-Koch-Insitituts - Syphilisfälle in Berlin erstmals seit zehn Jahren gesunken

01.03.19 | 14:54 Uhr

Es juckt seltener - zumindest was die Berliner und ihre Syphilis angeht. Nach Jahren, in denen es immer wieder deutlich mehr Fälle gab, wurden nun erstmals weniger registriert. Dennoch ist der Berliner Anteil an der Bundesstatistik sogar gewachsen. Von Oliver Noffke

In Berlin wurden im vergangenen Jahr 1.205 Fälle von Syphilis registriert - 153 Infektionen beziehungsweise 11,3 Prozent weniger als noch im Jahr zuvor. Das teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag mit. Der Großteil dieses Rückgangs rührt daher, dass insbesondere unter Männern, die Sex mit anderen Männern haben (MSM), weitaus weniger Infektionen registriert wurden - 963 Fälle in 2018, verglichen mit 1.094 im Vorjahr. Auch bundesweit stagniert die Zahl von Syphilis bei MSM bei 4.797. Das waren sechs Fälle mehr als noch im Jahr davor.



Der Langfristtrend verläuft steil nach oben

Insgesamt wurden bundesweit weniger Syphilisfälle registriert - die Zahl sank von 7.524 Fällen in 2018 auf 7.332 in 2017. Dieser Wert ist derart stark zurückgegangen, dass Berlin - Ironie des Schicksals - trotz des Rückgangs mittlerweile einen weitaus größeren Anteil zu dieser Statistik beisteuert. Mehr als jede sechste Syphilis wurde im vergangenen Jahr in Berlin getestet. Leicht gestiegen ist die Zahl der registrierten Fälle in Brandenburg - auf nun 112 insgesamt. Im Jahr 2017 waren es noch 105. Da die Zahlen in Brandenburg aber weitaus niedriger sind als im benachbarten Berlin, sind statistische Schwankungen auch weitaus wahrscheinlicher. Ob es sich um eine Trendwende handelt oder einen einmaligen Rückgang, wie er in der Vergangenheit immer mal wieder vorkam, muss die Zukunft zeigen. Denn: Betrachtet man die Infektionszahlen des RKI langfristig, zeigt der Trend nach wie vor steil nach oben. Noch 2001 wurden bundesweit lediglich 1.995 Fälle von Syphilis registriert, in Berlin waren es 353 und in Brandenburg 34 - jede Zahl für sich genommen nur ein Bruchteil ihrer aktuellen Referenzen.



Am Ende stehen Penicillin oder der Wahnsinn

Syphilis ist eine ziemlich hinterhältige Krankheit: Symptome sind nur kurz nach der Ansteckung zu sehen und werden von Betroffenen meist falsch gedeutet, doch ausgerechnet in dieser Phase sind die Träger hochansteckend. Insbesondere wenn sich auf der Haut offene, feuchte Stellen gebildet haben. Darauf tummeln die Syphilisbakterien in enormer Zahl und warten darauf, per Hautkontakt weitergegeben zu werden. Werden die Symptome einer Syphilis richtig gedeutet und mit Penicillin behandelt, ist man anschließend zwar geheilt, aber nicht immun vor neuen Ansteckungen.

Wird die Erkrankung nicht entdeckt, agieren die Bakterien meist im Hintergrund, ohne das sie akute Beschwerden auslösen. Oder sie bereiten eher allgemeine Beschwerden, wie Ausschlag oder Haarausfall. Nisten sich die Erreger irgendwann im Rückenmark ein, können starke Schmerzen und Gefühlstörungen ud sogar Lähmungen eintreten. Erreichen sie das Gehirn sind Halluzinationen, Wahnvorstellungen und andere psychische Auffälligkeiten oftmals die Folge.