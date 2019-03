Eine Mutter, die ihren knapp einjährigen Sohn getötet haben soll, muss sich ab Freitag vor dem Landgericht Berlin verantworten. Die 30-Jährige hatte einige Tage nach der Tat auf einer Polizeiwache in der Kreuzberger Friesenstraße gestanden, ihren Sohn in ihrer Wohnung in Berlin-Tempelhof erstickt zu haben. Die Polizisten fanden daraufhin die Leiche des Kindes in der Wohnung.