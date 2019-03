Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich in der kommenden Woche nachts im Bereich Tegel auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten müssen die Autobahn A111 sowie die Tunnel Flughafen Tegel, Tegel Ortskern, Forstamt Tegel und Beyschlagsiedlung zeitweise gesperrt werden, teilte die Senatsverkehrsverwaltung am Freitag mit.

Im Einzelnen ist für die Nacht von Montag, den 5. März, auf Dienstag, den 6. März, von 21 bis 5 Uhr eine Vollsperrung beider Fahrtrichtungen zwischen Am Festplatz und Waidmannsluster Damm geplant. Zwischen Mitternacht und 5 Uhr wird die Sperrung in Fahrtrichtung Nord auf den Abschnitt Waidmannsluster Damm - Schulzendorfer Straße ausgeweitet.

Von Dienstag auf Mittwoch und von Mittwoch auf Donnerstag gilt von 21 bis 5 Uhr eine Vollsperrung in Richtung Süden zwischen Waidmannsluster Damm und Am Festplatz, wobei die Sperrung in der dritten Nacht von Mitternacht bis 5 Uhr auf den Abschnitt Schulzendorfer Straße - Am Festplatz ausgeweitet wird. Die nächtlichen Sperrungen dienen der Tunnelrevision.