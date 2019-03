Der Schwager der vermissten Rebecca ist am Montag erneut festgenommen worden. Gegen den 27-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen. Der Mann ist bereits seit Tagen im Fokus der Berliner Ermittler. Von der 15-Jährigen fehlt indes weiterhin jede Spur.

Im Fall der vermissten Rebecca ist am Montagabend der Schwager der 15-Jährigen erneut festgenommen worden. Der 27-Jährige war bereits am vergangenen Donnerstag vorübergehend festgenommen, am Freitag aber wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Die Staatsanwaltschaft Berlin hatte gegen diese Freilassung Beschwerde eingelegt, wie die Behörde und die Polizei Berlin am Montagabend in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklärten. Der Ermittlungsreichter hat demnach antragsgemäß den Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags erlassen. Ein Richter soll den Haftbefehl am Dienstagvormittag verkünden.