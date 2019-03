Etwa 4.000 aktive Karnevalisten mit Trucks, Kapellen und Kamellen sind am Sonntag beim 28. "Zug der fröhlichen Leute" durch Cottbus dabei. Es darf also gefeiert werden. Derweil bemühen sich Stadt, Veranstalter und Polizei um die Sicherheit der Großveranstaltung.

Straßenkreuzungen und Zugangswege werden durch Sperren gesichert, Polizei, Ordnungskräfte und Feuerwehr haben eine temporäre Einsatzzentrale in der Mitte des Zuges eingerichtet. Mobile Polizeiwachen Ort befinden sich zudem vor dem Blechen-Carreé und an der Kreuzung Bahnhofstraße/ Karl-Liebknechtstraße. Es gäbe keine "konkrete Gefährdungshinweise", doch die Polizei sei mit "ausreichenden Kräften" vor Ort, erklärte auch Torsten Wendt, Sprecher der Polizeidirektion Cottbus Süd, rbb|24.

Auch in diesem Jahr findet die Großveranstaltung unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen statt. "Es gibt zwar keine konkreten Hinweise auf eine aktuelle Gefahrenlage, aber seit dem Anschlag in Berlin ist die Welt anders geworden", sagte Thomas Bergner, Ordnungsdezernent von Cottbus, rbb|24.

Das rbb Fernsehen hat die Gala – veranstaltet vom rbb, dem Karnevalverband Lausitz und dem Karnevalverband Berlin-Brandenburg - am 26. Januar 2019 in Cottbus aufgezeichnet.

Der Zug der fröhlichen Leute in Cottbus ist der größte Karnevalsumzug in Ostdeutschland. Nach längerer Pause findet die Veranstaltung seit 1989 alljährlich am Sonntag in der Lausitz-Metropole statt und ist der Höhepunkt des Cottbuser Karnevals.



Wer aus Berlin anreisen möchte: Ab Berlin Hauptbahnhof starten stündlich Regionalzüge nach Cottbus, die Fahrzeit beträgt eine Stunde und 24 Minuten. Etwa genauso lange dauert es mit dem PKW über die A13 und A15 zur Ausfahrt Cottbus West und weiter über die B169 ins Stadtzentrum.