Im Fall der 77 beschlagnahmten Clan-Immobilien haben Ermittler richterliche Beschlüsse für die Beschlagnahmung der Mieteinnahmen von mehr als 40 Objekten erwirkt. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Demnach durchsuchten LKA-Beamte am Montagmorgen zudem eine Hausverwaltung und ein Immobilienobjekt in Neukölln und in Blankenfelde-Mahlow. Nach rbb-Informationen gehörten die Immobilien der arabischen Clanfamilie der R.

Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte, es sei kein Bargeld eingezogen worden. Vielmehr gehe es um Konten und Zahlungsansprüche von Tatverdächtigen. Es gehe darum, mutmaßliche kriminelle Gewinne abzuschöpfen. Erfasst sind dabei laut Staatsanwaltschaft auch solche Mietzahlungen, die in den letzten Monaten auf Verwalterkonten eingezahlt wurden und sich auf eine Summe von über 350.000 Euro belaufen.