Video: Brandenburg aktuell | 25.04.2019 | Ismahan Alboga | Bild: dpa/Bernd Wüstneck

Umstrittenes Insektizid - Mit "Karate Forst" gegen Raupen in Brandenburgs Wäldern

26.04.19 | 12:38 Uhr

Weil die Nonnenraupen drohen, ganze Kiefernbestände kahl zu fressen, greift der Brandenburger Landesbetrieb Forst zu einem Insektizid mit martialischem Namen: "Karate Forst flüssig" soll ab Montag per Hubschrauber versprüht werden. Doch es gibt Widerstand.



Die Siedlung Fichtenwalde (Landkreis Potsdam-Mittelmark) liegt nicht am, sondern im Wald. In den Gärten der Bewohner wachsen neben Zierpflanzen, die in relativ dunklem Umfeld und saurem Boden gedeihen, vor allem: Kiefern. Der Wald reicht hier quasi ans Haus. In bis zu 125 Metern Entfernung dieser Häuser soll ab Montag das Insektenmittel "Karate Forst flüssig" zum Einsatz kommen. Denn Millionen junge Raupen der Nonne bedrohen die Kiefern-Wälder in den Gemeinden Fichtenwalde, Borkwalde und Borkheide.



Anwohner fürchten Einsatz per Helikopter

Doch viele Anwohner fürchten sich vor einem großflächigen Insektizid-Einsatz im Wald in den nächsten Wochen. Das Mittel "Karate Forst flüssig" soll nämlich bis Mitte Juni auf einer Fläche von bis zu 9.000 Hektar Kiefernwald – das ist in etwa ein Zehntel der Fläche Berlins - per Hubschrauber versprüht werden. Denn in der Gegend um die Spargelstadt Beelitz hat sich der Nonnenfalter seit dem letzten Sommer offenbar enorm ausgebreitet und schädigt die Bäume. Das eingesetzte Mittel soll die Raupen - die dieser Tage geschlüpft sind und jetzt in die Baumkronen klettern, um dort zu fressen - töten. Die Bürgerinitiative "Naturwald" will den Einsatz von "Karate Forst" jedoch verhindern und ruft am Freitagnachmittag, 15 Uhr, zur Demo in Fichtenwalde auf. Außerdem hat Waldbesitzer Karl Tempel am 11. April eine Petition [externer Link zu change.org] gegen den Einsatz des Insektizids gestartet. Bis Freitagvormittag haben 50.000 Menschen unterzeichnet. "Das ist ein Knaller, das haben wir nicht erwartet", sagte Tempel rbb|24 am Freitagvormittag.



Über Ostern sind viele Nonnenraupen geschlüpft

Nabu: "Da fällt die ganze Natur tot um"

Die Anwohner sorgen sich nämlich, dass "Karate Forst" nicht nur die schädlichen Insekten umbringt, sondern auch vielen nützlichen Tieren den Garaus macht. Die Angst ist groß, dass, nachdem das Mittel versprüht wurde, monatelang Totenstille im Wald herrschen könnte. Auch der Vorsitzende des Naturschutzbundes (Nabu), Friedhelm Schmitz-Jersch, schließt sich an: "Bei 'Karate Forst flüssig' sagt doch der Name schon alles. Da fällt die ganze Natur tot um". Alle Insekten, so Schmitz-Jersch weiter, würden von dem Mittel vernichtet - und auch ihre Gegenspieler. Es brauche mehrere Jahre, das wieder aufzubauen. "Aber die sogenannten Schadinsekten sind möglicherweise ganz schnell wieder da". Die Umweltorganisation BUND Brandenburg hat Forstminister Jörg Vogelsänger (SPD) aufgefordert, den geplanten Einsatz von Insektiziden im Wald zu stoppen. Gemeinsam mit Nabu und Anwohnern fordert die Organisation, die Nonnenraupen einfach gewähren zu lassen. Sie setzen darauf, dass sich die Natur von selbst wieder erholt.

Land: Eingesetzte Dosis soll nur Raupen töten