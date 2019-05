Vorort Donnerstag, 25.04.2019 | 15:40 Uhr

Wo finde ich in Brandenburg den/das Jagen an welchen Kreuzungen? Und wenn ich durch ein gemischtes Gebiet gehe, also (Riesel-)Felder, und da kommt ein Streifchen Wald, darf ich da nicht laufen? Auch nicht am Waldrand? Das kommt in Brandenburg dem Hausarrest gleich - puh.

Nächste Frage - wo finde ich die Waldbrandwarnstufe? An meiner örtlichen Feuerwehr hängt die für den Ort. Die für den nächsten Ort an deren Feuerwehr. Und die von dort, wo KEIN Ort ist, wo hängt die aus? Doch nicht an jedem Waldfitzelchen in Brandenburg... oder sind genau damit unsere Feuerwehrmänner so beschäftigt - ständig die Klapptäfelchen an jedem Waldstückchen geradezurücken und zu ändern?



Wann gibt's in Zeiten des Klimawandels eine App, wo ich farblich gekennzeichnet JEDES Stückchen Wald sehe mit Waldbrandwarnstufe? Wo ich sehen kann, wo ich als Fußgänger noch laufen darf, oder auch nicht (Hunde, aufgepasst!). Über diese App könnte man auch sinniger Weise auch Feuer melden....