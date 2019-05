Der britische Thronfolger Prinz Charles und seine Frau Camilla werden am Dienstag in Berlin erwartet. Das royale Paar wird insgesamt vier Tage in Deutschland bleiben und auch Leipzig und München besuchen.

Am Dienstagmittag sollen Charles und Camilla auf dem Flughafen Tegel landen. Am Nachmittag ist ein Bildtermin am Luftbrückendenkmal in Tempelhof angesetzt, zwischen 15.30 Uhr und 17.00 Uhr (ungefähres Zeitfenster) steht der obligatorische Gang durchs Brandenburger Tor auf dem Besuchsprogramm. Zudem gibt es Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Am Abend gibt es dann einen Empfang in der Residenz des britischen Botschafters in Grunewald. Anlass ist der 93. Geburtstag von Königin Elizabeth II., der am 21. April begangen wurde. 600 Gäste werden erwartet, der Küchenchef hat Spargel und Saibling aus Brandenburg auf die Menükarte gesetzt.