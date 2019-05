Helmut Krüger Potsdam Mittwoch, 01.05.2019 | 17:18 Uhr

Da haben Sie offenbar gründlich etwas missverstanden: Eine zusätzliche Möglichkeit ist eine Möglichkeit dadurch, dass sie zusätzlich MÖGLICH ist. Keinesfalls also verpflichtend. Aus der Tatsache, dass die Kreissäge erfunden worden ist, entsteht noch lange nicht, dass es sinnvoll wäre, damit auch Butter zu schneiden. Das Auto ist nicht unsinnig an und für sich, unsinnig wird es nur durch ein krasses Missverständnis bei seinem Einsatz in stark verdichteten Räumen. Eine Gemeinschaft kann so etwas nicht auch noch fördern und dem alle Wege bereiten.