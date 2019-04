Demnach soll sie am Ostersonntag tot in ihrer Berliner Wohnung aufgefunden worden sein. Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht. Auch die Todesursache ist noch nicht bekannt.

Die Berliner Rallye-Fahrerin und Unternehmerin Heidi Hetzer ist tot. Auf ihrem Instagram-Profil und ihrem persönlichen Blog wurde in der Nacht zu Dienstag eine Schrifttafel mit der Aufschrift "Ich lebe nicht mehr, aber ich habe gelebt" hochgeladen. Zuerst berichtete die "B.Z." über den Tod der 81-Jährigen, die 1937 in Berlin geboren worden war.

Erst vor einer Woche war Heidi Hetzer von einer Reise durch Afrika - sie hatte den Kontinent der Länge nach durchfahren - zurückgekehrt. Sie war mit einem pinkfarbenen Toyota Landcruiser unterwegs, den sie "Pink Lady" nannte. Hetzer war im Dezember in Ägypten gestartet, hatte Länder wie den Sudan, Äthiopien, Kenia und Malawi durchquert und war zuletzt in Südafrika gewesen.

Die ehemalige Autohaus-Chefin war zuvor zweieinhalb Jahre mit Oldtimer "Hudo" um die Welt gereist, was viel Aufsehen erregte. Sie überstand dabei, als sie ihren Wagen selbst reparierte, den Verlust ihres kleinen Fingers. Die Rallye-Fahrerin hatte viele Fans und auch Follower in den sozialen Medien.

Heidi Hetzer nahm 1953 an ihrem ersten Rennen teil. "In meinem Leben ging es nur ums Auto", sagte sie über sich. Nach dem Tod ihres Vaters im Jahr 1969 übernahm die damals 31-Jährige sein Opel-Autohaus in Berlin-Charlottenburg und baute es zu einem der größten Verkaufshäuser Berlins aus. Sie leitetete es bis 2012.

Hetzers Vorbild war die Rennfahrerin Clärenore Stinnes, die in den 1920er Jahren als erste Frau die Welt mit einem Auto umrundete.