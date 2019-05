Bei Schüssen in einem Lokal in Berlin-Schöneberg ist ein 54-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Zuvor soll es am Tatort in der Kurfürstenstraße einen Streit gegeben haben, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.

Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, ein weiterer Mann wurde von einem Streifschuss getroffen. Beide Männer kamen zur Behandlung ins Krankenhaus.