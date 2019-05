Derk Ehlert, Wildtierexperte des Landes Berlin: Als guten Indikator haben wir immer die rote Liste. Diese zeigt, welchen Tier- und Pflanzenarten es gut, nicht so gut oder ganz schlecht geht. Einige davon sind ausgestorben. Immerhin sind knapp ein Drittel aller in Berlin lebenden Tier- und Pflanzenarten bedroht. Das ist natürlich auch ein alarmierendes Zeichen.

Beispielsweise geht es den Fledermäusen überhaupt nicht gut. Sie finden zum einen zu wenig Möglichkeiten zum Verstecken und viel zu wenig Insekten. Auch Fischotter, Feldhasen oder etlichen Vögeln geht es nicht gut. Über die Hälfte aller Vogelarten sind in Berlin bedroht - beziehungsweise der Bestand ist gefährdet. Und da liegt es an uns, gegenzusteuern und Verantwortung zu übernehmen.

Welches sind die bekanntesten Vögel? Der Spatz oder das Rotkehlchen?

In Berlin ist es zum einen der Specht. Es sind aber auch ganz häufige Arten, wie zum Beispiel der Haussperling. In Berlin hat er einen guten und sicheren Bestand hat, aber bundesweit ist der Bestand rückläufig, weil es ihm an Nahrung fehlt. Es sind also nicht die Pommes, sondern es sind Insekten, die ihnen fehlen, die er den Jungen verfüttert. Außerdem fehlt es an Brutmöglichkeiten. Das sind eigentlich ganz belanglose Dinge, aber selbst da fehlt es den Tieren schon.

Was wäre die Lösung, um dieses Artensterben aufzuhalten?

In erster Linie brauchen wir dringend wieder viel mehr Insekten. Außerdem brauchen wir natürlich auch eine viel größere Biodiversität und auch eine Anerkennung dessen, was um uns herum lebt – und das sind nicht nur Menschen.