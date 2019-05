Bei einem schweren Unfall am Hermannplatz in Berlin-Neukölln hat sich am Samstag ein Auto überschlagen. Dabei wurde der 47-jährige Fahrer des Wagens verletzt, teilte die Polizei am Mittag mit. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei bog der Pkw gegen 10.15 Uhr vom Kottbusser Damm zum Hermannplatz unterwegs. In Höhe des Hermannplatzes prallte der Fahrer mit dem Auto aus bisher ungeklärter Ursache gegen eine Mittelinsel. Dabei überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen.



Einsatzkräfte der Polizei hatten den Bereich um den Unfallort abgesperrt. Wie die Polizei rbb|24 mitteilte, wurde der Abschnitt zwischen Urbanstraße und Hasenheide für die Bergungsarbeiten gesperrt. Gegen 12.45 Uhr sei die Fahrbahn wieder freigegeben worden.