Wieder Autos in Berlin in Flammen aufgegangen

In mehreren Berliner Stadtteilen haben in der Nacht zu Freitag Fahrzeuge gebrannt.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Wie die Polizei dem rbb mitteilte, brannte um kurz nach Mitternacht ein VW in der Kreuzberger Naunynstraße. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt. In der Cottbuser Straße in Hellersdorf wurde ein VW Touareg angezündet, auch er brannte aus. Zwei weitere Fahrzeuge, die in der Nähe parkten, wurden ebenfalls beschädigt.



Nach Angaben der Polizei gibt es bislang keine Hinweise auf einen politischen Hintergrund.