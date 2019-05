Bild: Morris Pudwell

Sicherstellungsareal in Biesdorf - Beschlagnahmtes Auto auf Polizeigelände brennt

08.05.19 | 15:35

Auf einem Sicherstellungsgelände der Polizei in der Cecilienstraße in Berlin-Biesdorf haben in der Nacht zu Mittwoch zwei sichergestellte Autos und ein Bauwagen gebrannt. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein Audi A6 angezündet worden sein. Die Flammen griffen danach mutmaßlich auf einen weiteren Pkw und auf einen Bauwagen über, hieß es aus Polizeikreisen. Auf dem Sicherstellungsgelände der Polizei stehen Fahrzeuge, die auf mögliche Spuren überprüft werden. Wie es aus Polizeikreisen hieß, standen beide betroffenen Autos noch nicht lange auf dem Gelände. Unklar war bis zum frühen Nachmittag, ob bereits Spuren oder Beweise gesichert werden konnten.

Immer wieder Einbrüche bei der Berliner Polizei

Dieser Einbruch in eine gesicherte Einrichtung der Berliner Polizei ist nicht die erste in der jüngeren Vergangenheit. Im Dezember 2017 war, wie rbb|24 aus Polizeikreisen erfuhr, ein sichergestelltes Auto mit falschem Kennzeichen von diesem Areal verschwunden; auch davor seien schon beschlagnahmte Pkw entwendet worden.



Im Juli 2017 kam es zu einem Einbruch auf dem Sicherstellungsgelände der Polizei in der Belziger Straße in Berlin-Schöneberg. Dort hatten Unbekannte nach dem Raub der Goldmünze aus dem Bode-Museum ein Fahrzeug aufgebrochen und möglicherweise Spuren mit einem Feuerlöscher beseitigt. Mit der Überwachung des Areals in der Cecilienstraße wurde laut Polizeikreisen im 2018 ein Sicherheitsdienst beauftragt. Demnach sind zwei Mitarbeiter zuständig, das mit Mauern und Zäunen abgesicherte Gelände zu überwachen.



Polizeigewerkschaft kritisiert Berliner Senat