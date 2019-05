Der Berliner Zoo sucht nach einem Namen für das Bonobo-Baby, das am Freitag geboren wurde. Am Mittwoch wurden die ersten Fotos des Jungtiers veröffentlicht.



Besucher können das Affenjunge vorerst nur im Innengehege sehen. Der kleine Bonobo braucht nahezu stündlich Muttermilch - daher ist er derzeit im ständigen Körperkontakt mit der Mutter. Erst in sechs Monaten wird der Kleine seine Umgebung erkunden.