Betroffen von der Sperrung war der Abschnitt zwischen dem Dreieck Pankow und der Anschlussstelle Mühlenbeck. Die A10 und die A24 zwischen dem Dreieck Pankow und Neuruppin gehören zu den meistbefahrenen Strecken rund um Berlin. Derzeit werden sie in laufendem Betrieb ausgebaut beziehungsweise erneuert.

Die nächste Sperrung steht bereits kommene Woche an: In der Nacht von Freitag, dem 10. Mai (22 Uhr), bis Samstag, den 11. Mai (6 Uhr) wird der Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Birkenwerder und Mühlenbeck in beide Richtungen gesperrt sein. Hier wird die Bahnbrücke zwischen Oranienburg und Hohen-Neuendorf neu gebaut. Dazu wird vorübergehend eine Kabelhilfsbrücke errichtet.