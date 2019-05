Passanten hatten den Mann schwerverletzt am 24. August 2018 in Berlin-Mitte an der Holzmarktstraße gefunden. Er hatte Verletzungen am Kopf und Rumpf und starb wenige Tage später im Krankenhaus. Es wird vermutet, dass der 40-Jährige getötet wurde, weil er am falschen Ort Pfandflaschen gesammelt hat. Hintergrund könnte ein Streit über das Revier gewesen sein.

Mit dem Fall beschäftigt sich am Mittwochabend auch die ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY…ungelöst".