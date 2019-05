Alkoholisierte Schwangere verprügelt Frau am Ostbahnhof

Bei einer Schlägerei am Ostbahnhof wurde am Samstagnachmittag eine 39-jährige Frau verletzt. Wie die Polizei mitteilte, habe auf dem Bahnhofsvorplatz eine 35 Jahre alte Schwangere auf die Ältere eingeschlagen, die daraufhin zu Boden stürzte. Die Schwangere habe anschließend wiederholt gegen Kopf und Oberkörper der anderen getreten, die dadurch starke Blutungen und Schwellungen im Gesicht erlitt. Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus.

Polizisten haben die Angreiferin vorläufig festgenommen und ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Ein Atemalkoholtest habe 2,93 Promille ergeben. Eigenen Angaben zufolge sei sie im vierten Monat schwanger gewesen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Frau, die bereits mehrfach durch Gewaltstraftaten in Erscheinung getreten war, von der Dienststelle wieder entlassen worden.