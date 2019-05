Der Berliner Autor und Verleger Wieland Giebel ist am Wochenende angefahren und schwer verletzt worden. "Ein guter Helm sowie eine Laterne retteten ihm das Leben", schrieb das Berlin Story Museum, dessen Kurator Giebel ist, am Montag in seinem Blog.

Ein 18-jähriger Mann war am Samstagabend mit einer schweren Luxuslimousine durch Kreuzberg gerast und hatte den 69-jährigen Giebel, der mit dem Fahrrad fuhr, umgefahren. Das Opfer kam schwer verletzt ins Krankenhaus.