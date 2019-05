Kommt der Brexit oder nicht? Wegen der anhaltenden Unsicherheit beantragen mittlerweile zwölfmal so viele Briten, die in Berlin leben, den deutschen Pass. Doch sie sind längst noch nicht die größte Gruppe. Von Larissa Schwedes

Vor allem etwas ältere Briten bemühen sich um die deutsche Staatsbürgerschaft. 78 Prozent der Neubürger des vergangenen Jahres aus Großbritannien waren 35 Jahre alt oder älter. "Viele, die schon sehr lange in Deutschland leben, haben ein hohes Zugehörigkeitsgefühl und wollen Europäer bleiben", sagte Thränhardt. Bei Neubürgern etwa aus der Türkei oder dem Libanon sind es eher die Jüngeren, die sich in Deutschland einbürgern lassen.

Sie leben schon lange in Deutschland, fühlen sich als Europäer und wollen das auch bleiben: Dieses Gefühl ist unter Briten, die hier leben, nicht selten. Die Zahl ihrer Einbürgerungen ist deshalb enorm gestiegen. Seitdem Großbritannien im Jahr 2016 "Ja" zum Brexit sagte, ließen sich allein in Berlin rund zwölfmal so viele Menschen aus dem Vereinigten Königreich einbürgern wie in den drei Jahren zuvor.

Zudem stammen viele Menschen, die in den vergangenen sechs Jahren den deutschen Pass erhielten, aus Ländern, die in ihrer Heimat bedroht oder verfolgt sind – etwa aus Syrien oder dem Iran. "Wenn man aus einem Fluchtland kommt, hat man eine große Motivation, sich einbürgern zu lassen", sagt Thränhardt. Nach einer Einbürgerung genieße man Rechtsschutz und entziehe sich dem Einfluss seines Heimatlandes, was besonders Regimekritikern zugutekomme.

Die Zahl der eingebürgerten Türken nimmt allerdings ab: In den vergangenen drei Jahren ließen sich nur noch rund 2.600 einbürgern, während es im vorherigen Dreijahreszeitraum noch gut 4.000 waren. Das liegt, Thränhardt zufolge, auch daran, dass viele Türken in Deutschland einen relativ sicheren Aufenthaltsstatus haben und sich deshalb gar nicht unbedingt einbürgern lassen wollen. Außerdem sei der Prozess für Türken schwieriger als für andere, da sie sich für eine Staatsbürgerschaft – also die türkische oder die deutsche – entscheiden müssen, erklärt Thränhardt.

Eingebürgerte in Berlin

Obwohl die Zahl der Einbürgerungen in Berlin zuletzt gestiegen ist, erhalten in der Hauptstadt im bundesweiten Vergleich noch relativ wenige Menschen die deutsche Staatsbürgerschaft. Gemeinsam mit Bayern ist Berlin laut Statistischem Bundesamt Schlusslicht beim sogenannten ausgeschöpften Einbürgerungspotential. Dieses bezieht die Zahl der Einbürgerungen auf die Zahl der Ausländer, die schon zehn Jahre oder länger im Land leben - und lag laut den aktuellsten Zahlen 2017 in beiden Bundesländern bei 1,9 Prozent.

Das bedeutet: Nur rund jeder 50. in Berlin oder Bayern länger in Deutschland lebende Ausländer wurde eingebürgert. Während Thränhardt in Bayern dafür die Politik verantwortlich macht, sagt er über Berlin: "Dort gibt es den Willen einzubürgern, aber die Verwaltung ist defizitär."

Noch geringer als in der Hauptstadt (2018: 6.500) ist die Zahl der Neubürger in Brandenburg. Im vergangenen Jahr erhielten dort gerade einmal 801 Menschen die deutsche Staatsbürgerschaft. Allerdings leben in Brandenburg insgesamt nur knapp 118.000 Ausländer, in Berlin sind es fast sechsmal so viele. Inhaltliche Auswertungen sind damit deutlich schwieriger, da nur lückenhafte Daten vorliegen.