Studie an evangelischen Schulen - Jugendliche wollen mehr über Liebe, Sex und Vielfalt reden

23.05.19 | 13:23 Uhr

Der Sexualkunde-Unterricht scheint ausgedient zu haben. Stattdessen sollte ganz allgemein viel offener über Liebe, Sex und Vielfalt gesprochen werden - das meinen jedenfalls knapp 500 Schüler*innen, die von der Evangelischen Schulstiftung befragt wurden.



Einer Studie zufolge wünschen sich viele Schüler*innen in Berlin und Brandenburg, dass Liebe, Sexualität und Vielfalt im Unterricht offener behandelt werden und dass die Auseinandersetzung damit nicht auf den Biologie-Unterricht beschränkt bleibt. In einer Umfrage an drei evangelischen Schulen waren zwei Drittel der Befragten dafür. Veröffentlicht wurde die Studie am Donnerstag vom Schulträger, der Evangelischen Schulstiftung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO), und der Boston Consulting Group (BCG).



Zwölf Prozent betrachten sich als nicht-heterosexuell

Befragt wurden 472 Schüler*innen der Klassenstufen sieben bis 13 an drei Schulen in Berlin und Brandenburg. Ganz bewusst spricht die Studie von "Schüler*innen", um auf diese Weise auch Jugendliche zu berücksichtigen, die sich dem Geschlecht "divers" zugehörig fühlen. [Hinweis der Redaktion: Um die Ergebnisse der hier vorgestellten Studie besser darstellen zu können, benutzen wir ebenfalls den Begriff "Schüler*innen".] - Als Themen, die sie am meisten interessieren, gaben die Jugendlichen vor allem HIV, Mobbing und sexuelle Gewalt an. Aber auch verschiedene Lebensformen oder Pubertät spielen eine Rolle. - Was die eigene sexuelle Orientierung betrifft, gaben 79 Prozent an, heterosexuell zu sein. Sieben Prozent betrachten sich als bisexuell, drei Prozent als homosexuell und zwei Prozent als asexuell. - Mehr als drei Viertel (78 Prozent) der Befragten gaben an, das die Sexualkunde im Biologieunterricht vor allem Körperwissen behandele. Sieben Prozent sagten an, dass sie sich im Unterricht noch gar nicht mit dem Thema Sexualität auseinander gesetzt hätten.

Evangelische Schulen entwickeln "Diversity"-Strategie

Die Studie mit dem Titel "Bunt. Lieben. Leben." entstand im Rahmen der "Diversity"-Strategie, die der Schulträger derzeit für seine 32 Schulen in Berlin und Brandenburg mit rund 10.000 Schüler*innen entwickelt. Die Studie wurden an drei Schulen in Berlin und Brandenburg durchgeführt. "Die drei beteiligten Schulen haben wir ganz bewusst ausgewählt", sagte Christina Reiche von der Evangelischen Schulstiftung am Donnerstag rbb|24. Mit einer Brennpunktschule in Neukölln, einer in Mitte und einer in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) habe man eine große Bandbreite von Schüler*innen ansprechen können, sagte Reiche. Sie stammten aus allen sozialen Schichten. Auch unterschiedliche ethnische und religiöse Gruppen seien damit berücksichtigt worden.

Lehrer haben Bedürfnisse der Schüler falsch eingeschätzt

Ausgangspunkt der Studie war den Angaben zufolge ein Seminar 2016, bei dem Lehrer*innen und Schüler*innen zu den genannten Themen befragt wurden. "Frappierend war, dass die Lehrer den Bedarf der Schüler dabei völlig falsch eingeschätzt haben", sagte Reiche. Anders als die Lehrkräfte glaubten, würden Schüler*innen viel offener über Liebe, Sexualität und Viefalt reden wollen. Eine Aussage sei zum Beispiel gewesen, dass homosexuelle Lehrer*innen aus Sicht der Schüler*innen viel eher zu ihrer sexuellen Orientierung stehen sollten, als das bisher im Schulalltag der Fall ist, sagte Reiche. Die Ergebnisse der Diversity-Studie wolle man zum Anlass nehmen, nun eine komplett neue Herangehensweise zu entwickeln. Lehrer und Erzieher müssten entsprechend geschult werden, führte die Stiftungssprecherin aus. Auch neue Unterrichtsmaterialien müssten entwickelt werden.



"Immer noch mit vielen Vorurteilen belegt"

"Die Themen Liebe, Sexualität und Gender-Identität sind in Schulen immer noch mit vielen Vorurteilen belegt", sagt Rainer Gronen, Co-Studienautor und Leiter der Weiterbildungsabteilung der Evangelischen Schulstiftung. Lehrer wüssten oft nur wenig über die Probleme und Wünsche ihrer Schüler. Die zeige dagegen, "dass sich Schüler*innen mehr Präsenz der Themen Liebe, Sexualität und Vielfalt in der Schule wünschen." Die Schulstiftung folgert daraus, dass sich Lehrkräfte mehr öffnen und Fachleute von außen einbeziehen sollten, um den Bedürfnissen Rechnung zu tragen. Wie Reiche sagte, will die Schulstiftung die Ergebnisse der Studie auch mit der Senatsschulverwaltung besprechen.



Über eigene Sexualität wollen die meisten nicht reden

Allerdings zeigt die Studie auch, dass acht von zehn befragten Schüler*innen die eigene Sexualität im Unterricht nicht thematisieren wollen. Stattdessen wünschen sie mehr Präsenz der Themen Liebe, Sexualität und Vielfalt im geschützten Raum der Schule - und auch in anderen Fächern als nur in Biologie, wo Sexualkunde bisher unterrichtet wird. Dabei zeigen sich laut Studie leichte Unterschiede zwischen Schüler*innen, die angeben, heterosexuell zu sein und solchen, die sich als homo-, bi- oder asexuell identifizieren: Mehr als zwei Drittel der nicht-heterosexuellen Schüler*innen (71 Prozent) wünschen sich etwa einen Diversity-Tag in Schulen, an dem sie sich in Workshops und Vorträgen über das Thema informieren können. Bei den heterosexuellen Schüler*innen sind es 59 Prozent.