Tabea L. Steglitz Samstag, 11.05.2019 | 22:19 Uhr

Dies' nur zur Info: in Berlin muss ein Kind bisher ab dem vollendeten 5. Lebensjahr für die BVG bezahlen. Ab dem 1. August wird es für Schüler nun kostenlos sein. Kinder, die aber schon 6 sind und noch nicht zur Schule gehen, fallen durch's Raster. Die müssten ergo ein Jahr lang bezahlen, was natürlich völliger Unsinn wäre. Bei der BVG erklärte man mir nun, dass mein Enkel mit einer Bescheinigung der Kita zur BVG muss und dort eine Bescheinigung bekommt, falls er in eine Kontrolle kommt. Diese Lücke sollte die BVG noch schließen. Einfach kostenlos für alle Schüler bis zum Ende der Schulpflicht.