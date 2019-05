Zum Hochsommerwetter, das sich in Berlin für das Wochenende angekündigt hat, eröffnen fünf weitere Bäder ihre Freiluftsaison. Am Samstag starten die Bäder in Pankow und Neukölln, das Kinderbad Monbijou in Mitte und das Sommerbad Mariendorf. Geöffnet sein wird auch das Freibad am Insulaner; das Nichtschwimmerbecken dort bleibt aber noch wegen einer defekten Wasseraufbereitungsanlage gesperrt.