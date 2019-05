Randalierer greifen Polizisten an

Feuer und Flaschenwürfe in der Rigaer Straße

Brennende Barrikaden in Berlin-Friedrichshain: Unbekannte Randalierer haben in der Nacht zu Samstag Polizisten mit Steinen, Flaschen und Farbbeuteln attackiert. Die Gewerkschaft der Polizei fordert Konsequenzen.

In der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain hat es in der Nacht Zusammenstöße zwischen Randalierern und der Polizei gegeben.