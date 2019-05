Nach einer Messerattacke im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Am Freitagvormittag konnte ein 21-Jähriger festgenommen werden, teilte die Polizei mit. Er steht in Verdacht, am Donnerstagabend einen 22-Jährigen mit einem Messer verletzt zu haben.