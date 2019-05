Schüler aus Hamburg und Berlin prügeln sich in Wismar

In Wismar ist es am Mittwoch zu einer größeren Schlägerei zwischen Schülern aus Berlin und Hamburg gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge befanden sich die Jugendlichen auf Klassenfahrten.



Das Motiv für die Handgreiflichkeiten ist bislang unklar. Wie eine Polizeisprecherin in Wismar sagte, werden die Ermittlungen dazu wegen des Umfangs und des jugendlichen Alters an die Polizei in Berlin und Hamburg abgegeben.