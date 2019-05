Bei einer Geburtstags-Schnitzeljagd in Berlin-Hermsdorf haben Kinder einen echten Schatz gefunden, der schließlich zur Besitzerin zurückgelangen konnte. Schon am 4. Mai entdeckten die Grundschüler bei der Schnitzeljagd mehrere Schmuckkästchen, die in einem Kopfkissenbezug in einem Gebüsch versteckt waren, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Die Mutter einer Achtjährigen rief die Polizei in die Parkanlage an der Heidenheimer Straße.

Was die Kinder nicht wussten: Es handelte sich um einen echten "Räuberschatz". Die Mutter, eine Physiotherapeutin, erzählte laut "Bild" und "BZ" unter anderem einer ihrer Patientinnen von dem Fund. Daraufhin wurde die Frau hellhörig. Wie die Polizei bestätigte, war bei ihr im Oktober eingebrochen worden. Die Widmung auf einem Foto in dem Kissenbezug konnte sie genau beschreiben. Die Frau meldete sich bei der Polizei und bekam den gestohlenen Schmuck zurück. Die Schatzsucher sollen nun ein Dankeschön erhalten.