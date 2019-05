Kritik gibt es am Hydranten, der knapp 300 Meter entfernt vom in DDR-Zeiten beliebten Ausflugsrestaurant im Wald steht. Er soll zu wenig Wasserdruck haben, um genügend Löschwasser zu pumpen. Eigentümer Matthias Große ist bereits ein Mahnschreiben des Bezirks zugegangen, in dem ihm eine zweimonatige Frist gesetzt wurde: “Wir haben alle rechtsgültigen Genehmigungen vorliegen, ein Brandschutzgutachten und auch die Baugenehmigung. Jetzt werde ich aufgefordert, das abzustellen, was nicht in meiner Macht liegt. Und dann soll der Turm geschlossen werden“, sagte Große dem rbb.



Bei der Eröffnung vor einem Jahr sei alles in trockenen Tüchern gewesen, es habe keine Probleme gegeben. Die neue Entwicklung werde er nicht hinnehmen, er poche auf seine Verträge und werde seine Anwälte einschalten, kündigte Große im rbb an.