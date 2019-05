In Berlin-Kreuzberg hat der Parkmanager des Görlitzer Parks, Cengiz Demirci, an einem der Eingänge Flächen markiert, wo sich mutmaßliche Dealer postieren sollen. Nach rbb-Informationen will er auf diese Weise verhindern, dass sich Parkbesucher durch ein Spalier von Menschen bedrängt fühlen.

Mit rosa Farbe habe Demirci Markierungen auf den Weg gesprüht, um den dort immer wieder stehenden Männern ihre Plätze anzuweisen, berichtet die rbb-Abendschau. So sollen zwischen ihnen größere Abstände geschaffen werden. Ausdrücklich betonte Demirci, dass das Vorgehen rein praktische Gründe habe und keine Legalisierung des Drogenhandels bedeute.