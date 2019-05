Bei einem Unfall von zwei Lastwagen sind in Berlin-Kreuzberg zwei Männer eingeklemmt und verletzt worden. Sie saßen in einem LKW, der an der Kreuzung Gitschiner Straße und Alexandrinenstraße auf einen anderen LKW auffuhr, wie ein Feuerwehr-Sprecher am Freitag sagte. Dadurch wurde die Fahrerkabine des hinteren Lasters so stark beschädigt, dass die Beine beider Männer eingeklemmt und gequetscht wurden.