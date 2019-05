Mann bei Schüssen am Kottbusser Damm schwer verletzt

In der Nacht zum Sonntag ist ein Mann am Kottbusser Damm in Berlin-Neukölln angeschossen und schwer verletzt worden.

Gegen 22.45 Uhr erlitt der 32-Jährige in der Schinkestraße eine Verletzung im Hüftbereich und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, bestand keine Lebensgefahr. Die Suche nach dem oder den Tätern verlief bislang ohne Erfolg.