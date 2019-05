In der Großbeerenstraße in Berlin-Kreuzberg ist es am Mittwochabend zu einem Polizeieinsatz mit rund 50 Beamten gekommen. Laut Polizei hatte der Eigentümer eines Hauses an der Ecke Obentrautstraße die Einsatzkräfte gerufen, weil sich Personen unbefugterweise Zutritt zu dem Gebäude verschafft hatten.