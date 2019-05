Bei der Explosion eines verbotenen Böllers ist in Berlin-Marzahn ein dreijähriger Jungen schwer verletzt worden.

Laut Polizei hatte sich das Kind am Donnerstagmorgen in der Wohnung einer 40-jährigen Freundin seiner Mutter alleine in einem Zimmer aufgehalten und dort Videos auf einem Smartphone geschaut. Plötzlich hörte die 40-Jährige einen lauten Knall und fand den Jungen schwer verletzt und schreiend in dem Zimmer auf.

Die Polizei geht davon aus, dass der Dreijährige in der Wohnung ein Feuerzeug sowie einen verbotenen Böller gefunden und diesen zur Explosion gebracht hatte. Die Polizei hat Ermittlungen wegen der fahrlässigen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion sowie wegen einer Verletzung der Fürsorgepflicht eingeleitet.