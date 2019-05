Bild: imago/Bernd Friedel

Risse und Mängel entdeckt - Wuhletalbrücke wird für mehrere Jahre gesperrt

30.05.19 | 08:36

Mit der Wuhletalbrücke in Berlin-Marzahn wird ab Montag eine weitere wichtige Verkehrsverbinung in der Hauptstadt nicht mehr befahrbar sein. Wegen Rissen und bauartbedingter Mängel werde die Brücke komplett gesperrt, hieß es am Mittwoch von der Senatsverkehrsverwaltung.



Lange Staus im Berufsverkehr vorprogrammiert

Die Brücke besteht aus zwei Teilbauwerken, die die Märkische Allee über die Wuhletalstraße führen. Laut Verkehrsverwaltung wurden an dem stadtauswärts führenden Überbau Risse am Teilträger festgestellt. Am stadteinwärts führenden Überbau wurden bei einer Überprüfung außerdem noch statische "Einschränkungen" registriert. Repariert wird die Brücke nicht, denn sie soll ohnehin einem Neubau weichen. Mit der Fertigstellung wird nicht vor dem Jahr 2023 gerechnet. Bis eine neue Brücke an ihrer Stelle errichtet ist, bleibt sie für Fahrzeuge gesperrt. Autos, Lkw und Motorräder können den Abschnitt passieren, indem sie die Rampen neben der Brücke befahren. Diese führen herunter zur tieferliegenden Kreuzung und auf der anderen Seite wieder hinauf. Eine Ampel wird die Vorfahrt regeln. Autofahrer müssen zu Stoßzeiten mit langen Staus rechnen, warnt die Verkehrsverwaltung.



Auf insgesamt sechs Brücken wird gebaut