30 Jahre nach dem Mauerfall, 30 Jahre nach "Looking for Freedom" ist David Hasselhoff wieder da. Der 66-Jährige hat ein Hörbuch veröffentlicht, in dem es noch einmal um die Mauer geht. Die friedliche Revolution dürfe nicht vergessen werden, sagt "The Hoff".

30 Jahre nach dem Mauerfall hat der US-Sänger und -Schauspieler David Hasselhoff ("Looking For Freedom") an die Deutschen appelliert, die Lehren des friedlichen Umbruchs von 1989 nicht zu vergessen. Gleichzeitig teilte der frühere "Baywatch"-Star mit, ein Hörbuch über die Zeit des Mauerfalls veröffentlicht zu haben.

Buch "I've been looking for Frieden"

"Ich glaube, es ist wichtig, dass die Leute aufstehen und protestieren. Die Menschen damals haben etwas verändert. Und das können sie heute auch wieder erreichen", sagte Hasselhoff der "Welt am Sonntag". Als Beispiel nannte er die "Fridays for Future"-Demonstrationen. "Wenn die Menschen 1989 nicht protestiert hätten, wäre die Mauer nicht gefallen."

Hasselhoff, dessen Vorfahren aus Deutschland kommen, hat seine Erinnerungen an seinen Auftritt 1989 am Brandenburger Tor in einer Spionage-Story verarbeitet. Das zunächst in den USA erschienene Hörbuch "Up against the Wall" habe eigentlich eine Biografie werden sollen, sagte der 66-Jährige. "Aber ich wollte nicht über mich erzählen." Also habe er den Spion Nick Harper erfunden, der wie Hasselhoff aussehe und mit ihm die Rollen tausche.

Der Spion müsse als Sänger auftreten, während der Sänger in der DDR als Spion kämpfen und leben muss", sagte er der Zeitung, "aber die Fakten über das Leben in der DDR - die sind sehr akkurat. Ich habe da einige Personen aufgenommen, die Fans von mir sind und aus dem Osten kommen." Im Oktober gastiert Hasselhof mit seiner Tour "Freedom! The Journey Continues" in Deutschland und Österreich. Dann soll das Hörbuch auch in deutschen Buchläden verfügbar sein.