In Berlin ist offenbar erneut ein Obdachloser Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Am Dienstagabend trieb unterhalb der Nordhafenbrücke in Moabit eine leblose Person. Die Berliner Feuerwehr barg den Toten. Seine Leiche wies Verletzungen auf. Ein Tötungsdelikt kann daher nicht ausgeschlossen werden, hieß es von der Polizei.