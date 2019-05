Unbekannte haben in Berlin-Neukölln die Antennen von 159 Autos geklaut.



Eine 25-Jährige zeigte am Montagabend den Diebstahl der Antenne ihres eigenen Wagens an, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei machte sie darauf aufmerksam, dass auch andere Autos betroffen seien.



Die Polizisten entdeckten daraufhin, dass an Dutzenden weiterer Autos in umliegenden Straßen die Antennen fehlten. Zu möglichen Hintergründen oder Tätern machte die Polizei keine Angaben.