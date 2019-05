Leiche an einer Böschung in der Hermannstraße gefunden

In der Nähe des S-Bahnhofs Hermannstraße ist in der Nacht zu Sonntag eine noch nicht identifizierte Leiche gefunden worden. Wie eine Polizeisprecherin rbb|24 am Sonntag sagte, handelt es sich bei dem Toten um einen Mann. Eine alarmierte Notärztin habe den Tod der Person festgestellt. Fremdverschulden könne nach ersten Ermittlungen ausgeschlossen werden.

Die Polizei sei gegen 2.00 Uhr durch einen Anruf aus der Bevölkerung auf die leblose Person aufmerksam gemacht worden. Der Mann habe in einem Böschungsbereich in der Nähe des S-Bahnhofs gelegen. Rettungskräfte bargen seinen Leichnam. Dem Zustand nach zu urteilen, muss er dort schon längere Zeit gelegen haben. Die Obduktion stehe noch aus, sagte die Sprecherin.