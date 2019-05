rbb/David Donschen Audio: rbb 88.8 | 28.05.2019 | David Donschen | Bild: rbb/David Donschen

Chaotische Verkehrsführung - Radler-Demo auf Oberbaumbrücke - Senatorin sagt Hilfe zu

28.05.19 | 20:40 Uhr

Wegen Bauarbeiten geht es derzeit eng zu auf der Oberbaumbrücke - so eng, dass sich Fahrradfahrer und Fußgänger gegenseitig in die Quere kommen. Viel zu gefährlich, meinen Radfahrer. 150 von ihnen haben auf der Brücke demonstriert - und die Politik hat reagiert.



Die am Montag begonnenen Bauarbeiten auf der Oberbaumbrücke zwischen Kreuzberg und Friedrichshain bringen nicht nur für Autofahrer schwere Beeinträchtigungen mit sich. Zwar kommen Fahrradfahrer und Fußgänger zu Stoßzeiten schneller über die Brücke, dafür ist die Strecke für sie wesentlich gefährlicher.



Zickzack unter den Arkaden

In Richtung Kreuzberg müssen Fahrradfahrer vor der Oberbaumbrücke bisher absteigen und das Rad schieben. Das ursprünglich geplante Mitfahren im Fahrstreifen für den Kfz-Verkehr wurde am Montag kurzfristig von der Verkehrslenkung untersagt.



In Richtung Friedrichshain leben sowohl Fahrradfahrer als auch Fußgänger nicht minder gefährlich: Behelfsmäßig wurde unter den Arkaden der Brücke ein Radweg markiert, der eher einem Zickzack-Parcours ähnelt und zugleich den Fußgängern denkbar wenig Raum lässt.



Günther will Radweg einrichten

Zustände, die mehrere Initiativen und Organisationen, darunter der ADFC Berlin und der Verein Changing Cities, nicht hinnehmen wollen. Am frühen Dienstagabend wurde deshalb zu einer “Eil-Demo“ auf die Oberbaumbrücke gerufen, etwa 150 Radfahrer kamen dem nach und blockierten die Kfz-Fahrspur in Richtung Kreuzberg.



Vor Ort war auch Verkehrssenatorin Regine Guenther (parteilos, für Die Grünen), die den Betroffenen zumindest eine Zwischenlösung anbot: Sie kündigte laut ADFC Berlin an, den Gehweg in Richtung Kreuzberg zum Radweg zu machen und den Gehweg in Richtung Friedrichshain wie gehabt in Geh- und Radweg zu teilen. "Auch diese Lösung entspricht nicht dem Mobilitätsgesetz. Außerdem wird das Miteinander zwischen Fußgängern und Fahrradfahrern auf der vollen Brücke kaum funktionieren", kritisiert der ADFC.

Bereits am Dienstagmorgen hatten Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann und der Baustadtrat des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt (beide Die Grünen) via Twitter Verständnis für die Aufregung der Radfahrerinnen und Radfahrer geäußert: "Diese Verkehrsführungsvariante geht nicht. Wir arbeiten jetzt mit Hochdruck an einer radfreundlichen Lösung", hatte Herrmann angekündigt. Mehrere Lösungen würden geprüft - klar sei, dass die aktuelle Wegeführung nur ein Provisorium ist, twitterte Schmidt.

