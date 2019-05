Mehr als 31 Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer Berlinerin beginnt am Dienstag der Prozess gegen einen 60-Jährigen vor dem Landgericht.



Er soll die junge Mutter im September 1987 in ihrer Wohnung in Neukölln überfallen und versucht haben, sie zu vergewaltigen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er die Frau dann aus Angst, entdeckt zu werden, tötete - vor den Augen ihres zweijährigen Sohnes.



In dem lange ungeklärten Fall waren im Jahre 2015 alte Beweismittel mit neuen Methoden überprüft worden. DNA-Spuren hatten im November 2018 zur Verhaftung des polizeibekannten Mannes geführt. Zehn Prozesstage sind für die Verhandlung geplant.