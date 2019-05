Bild: rbb/Steph Ketelhut

Interview | Reportagereihe "Besser geht immer" - "Ich zeige, was andere besser machen als wir in Berlin"

13.05.19 | 07:58 Uhr

Warum läuft die Verwaltung in Wien viel reibungsloser als die in Berlin? Was kann Berlin sich da abschauen? Im rbb-Fernsehen startet am Montag eine Reportagereihe, die genau solchen Fragen nachgeht. Wir haben mit der Reporterin Astrid Frohloff gesprochen.

Mit der neuen Reportagereihe "Besser geht immer" begibt sich Astrid Frohloff am Montag, 13. Mai, 21 Uhr erstmals im rbb Fernsehen auf Reisen, um kleine und große Erfolgsgeschichten zu finden. Im Sinne eines "konstruktiven Journalismus" spürt die Journalistin in dem gemeinsam mit der Regisseurin und Produzentin Gesine Enwaldt für den rbb entwickelten Format neue Wege, kluge Köpfe und überraschende Ideen auf. rbb|24 hat mit ihr gesprochen.

Mehr zur Sendung rbb rbb-Fernsehen - Besser geht immer Die neue rbb-Reportagereihe startet am Montag, 13. Mai 2019 um 21 Uhr im rbb-Fernsehen. In der Auftaktfolge von "Besser geht immer" findet Astrid Frohloff in Wien und Barcelona Vorbilder für eine innovative, bürgerfreundliche Verwaltung. Die Reportagereihe wird im Herbst fortgesetzt.



rbb|24: Frau Frohloff, Sie treffen am Montag kreative Bürokraten. Das klingt wie ein Widerspruch in sich. Wie dürfen wir uns das vorstellen?

Astrid Frohloff: Tatsächlich gehört diese Sorte Bürokraten bei uns eher zu den selteneren Expemplaren. Wer in Berlin mit Ämtern zu tun hat, braucht vor allem eins: Humor. Das liegt aber weniger an den Mitarbeitern der Verwaltungen, sondern an den Umständen: 20 Jahre Investitionsstau auf den Berliner Ämtern, große Personalnot, Kompetenzgerangel zwischen den Ämtern. Das hat uns international total ins Hintertreffen gebracht. Was moderne, digitale Verwaltung angeht, liegt Deutschland im europäischen Vergleich nur auf Platz 21 von 28, steht auf einer Stufe mit Slovakei und Bulgarien. Dabei sind wir wohlgemerkt die stärkste Wirtschaftsmacht der EU.



Interessanterweise haben es andere Länder sehr gut hinbekommen, Kreativität und Bürokratie zusammenzubringen. Wie das aussieht, was andere besser machen als wir, was wir uns vielleicht abgucken können, - das zeige ich auf meinen Reisen.

Sie haben ja in Europa nach Vorbildern für eine innovative und bürgerfreundliche Verwaltung gesucht. Was haben Sie herausgefunden, wo sind Sie fündig geworden?

Wien ist ein Vorzeigebeispiel dafür, wie eine moderne, serviceorientierte Verwaltung ihren Bürgern den Alltag vereinfacht. Die Wiener sind richtig zufrieden mit ihren Behörden, haben gar nicht verstanden, was ich mit "Problemen auf Ämtern" meinte, als ich eine Umfrage machte. Die ganze Stadt ist durchdigitalisiert, auch die Behörden. Noch krasser war der Gegensatz in Barcelona. Da sind echte Pioniere am Werk. Die Verwaltung hat dort ein radikales Gesellschafts-Experiment gestartet. Alle Macht dem Volk!

Astrid Frohloff vor dem Wiener Rathaus Bild: rbb/Fabian Meyer

Können Sie Beispiele geben, was und wo in Wien oder Barcelona besser funktioniert als bei uns?

In Wien sind die Behörden, anders als bei uns, elektronisch alle miteinander vernetzt. Die Ämter tauschen digital Dokumente aus, lästige Amtsgänge sind kaum noch nötig. Die Wiener können über 300 Behördendienste komplett online erledigen - ob Alterspension, Pflegegeld oder Kinderbetreuungsgeld. In Berlin haben wir ganze drei gefunden, bei denen das in dieser Form möglich ist.



Die Wiener Verwaltung denkt außerdem in die Zukunft. Ich hatte einen sehr inspirierenden Besuch bei der Strategieabteilung für Innovation, wo ständig neue digitale Service-Angebote für die Wiener ausgetüftelt werden. Stark genutzt wird von den Wienern zum Beispiel eine Handy-App, mit der man Verschmutzungen, Ampelausfall, Vandalismus oder sonstige Schäden melden kann. Die werden umgehend beseitigt mit einer sagenhaften Erledigungsquote: 99,7 Prozent. Zum Neidischwerden.



In Barcelona ist man noch einen Schritt weiter. Dort hat die Verwaltung digitale Plattformen entwickelt, mit deren Hilfe die Bürger politisch direkt mitbestimmen. Entscheidungen soll nicht mehr die Stadt treffen, sondern die Bürger selbst. 70 Prozent von dem, was die Stadt künftig umsetzen will, basiert inzwischen schon auf Vorschlägen der Bürger. Da lebt die Parole: Power to the People!

Asdtrid Frohloff trifft Robin Heilig, Leiter Digital Innovation, im Co-Working-Space der Stadtverwaltung Wien. Bild: rbb/Fabian Meyer

Was könnten sich die Bürgerämter Berlins davon abgucken?

Eine ganze Menge. Erstens: Es braucht an der Spitze der Verwaltung Menschen, die einen klaren politischen Willen haben, starre eingefahrene Strukturen in den Apparaten zu ändern. Mutige Köpfe, die sich nicht scheuen, mit dem Gewohnten zu brechen. Solche Menschen sind es jedenfalls, die in Wien und Barcelona Veränderungen bewirkt haben.



Zweitens: Die Digitalisierung muss schneller vorangetrieben werden. Berlins Ämter leben da hinterm Mond, arbeiten immer noch mit zig unterschiedlichen Softwares, die nicht kompatibel sind.



Drittens: Die Berliner Verwaltung muss sich als Arbeitgeber attraktiver machen, um neue Mitarbeiter zu finden. In den nächsten sechs Jahren müssen rund 30.000 Stellen neu besetzt werden.



Und Viertens kann man sich in Wien und Barcelona abgucken, wie man einen Kulturwandel in den Behörden hinbekommt, einen Mentalitätswechsel, mit dem die Bürger nicht länger als Bittsteller betrachtet werden.

Tristesse in Berliner Bürgerämtern trifft auf frische Innovation in Wien und Barcelona. Bild: imago images/Olaf Wagner

Das neue Reportageformat steht unter dem Motto "Konstruktiver Journalismus". Was bedeutet das und was wollen Sie damit erreichen?

Ich fürchte, dass die Menschen sich von den Medien immer mehr abwenden, wenn die nur als Aufregungsmaschine funktionieren. Das zeigen uns auch Untersuchungen. Wir Medienmacher sind ja sehr konzentriert auf das, was nicht klappt, schiefgeht, nach Skandal riecht. Dabei gibt es unendlich viel, das richtig gut - sogar beispielhaft - läuft.



Viele Menschen arbeiten Tag für Tag an kreativen, beeindruckenden Lösungen für Probleme. Auch diese Seite der Realität gehört zum Qualitätsjournalismus – das ist mir nach vielen Jahren im investigativen- und Nachrichtenjournalismus klar geworden. Ich denke, dass Fernsehsender den Zuschauern auch solche konstruktiven Angebote machen sollten. Mit einem eigenständigen Format wie "Besser geht immer!" liegt der rbb damit ziemlich weit vorne.