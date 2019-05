Bei Abrissarbeiten in Reinickendorf sind am Freitagmorgen zwei Bauarbeiter verschüttet worden. Der Unfall ereignete sich in der Jörsstraße in Tegelort.

Ein Feuerwehrsprecher sagte dem rbb, die beiden Männer seien von herabstürzenden Mauerteilen in einem Schacht eingeschlossen worden. Ein Bauarbeiter konnte relativ schnell gerettet werden, sein Kollege steckte allerdings länger fest. Spezialkräfte der Feuerwehr konnten ihn jedoch mit etwas Verzögerung ebenfalls befreien. Er wurde mit schweren Verletzungen per Hubschrauber ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Buslinie 222 der BVG musste während des Rettungseinsatzes zwischen Försterweg und Tegelort unterbrochen werden. Inzwischen fahren die Busse wieder regulär.

Nun ermitteln die zuständigen Behörden, wie es zu dem Unfall kommen konnte.